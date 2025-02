Donnapop.it - Kekko dei Modà: cosa gli è successo e che malattia ha avuto? Conosciamo sua moglie e la figlia Gioia

Leggi su Donnapop.it

, frontman del gruppo musicale, ha svelato alcuni dettagli della sua! Eccoal cantante!Leggi anche:deicontro Tony Effe, ovvero il bue che dice cornuto all’asinoTalento e passione per la musica fanno diun artista carismatico. Leader dei, il cantante ha interpetato diversi brani iconici, come Arriverà e La notte. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda! View this post on InstagramA post shared by Moda? (@modaufficiale)gli èdei?Da diversi anniha deciso di lasciare l’Italia e trasfersi con la sua famiglia. Risiede quindi nell’isola di Tenerife, in Spagna. In quel territorio, immerso nella natura incontaminata, il frontman deiè riuscito a riprendersi dal malessere che lo aveva colpito.