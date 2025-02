Dilei.it - Kate Middleton in carcere con lo stesso look di un mese fa. E scoppia la polemica

è tornata nuovamente in pubblico. L’occasione è la visita a una prigione femminile dove ha incontrato le detenute che usufruiscono di un centro d’accoglienza, interno al, per mamme e i loro bambini. La Principessa del Galles si è presentata con un outfit sulle tonalità bordeaux, molto elegante ma già visto, come se Ladytendesse a riproporre sempre gli stessi abbinamenti, senza badare troppo alla creatività e al rinnovamento., visita inDopo la notizia che lei e William non parteciperanno alla cerimonia dei Bafta,è uscita per recarsi all’HMP Styal nel Cheshire, unfemminile, in quanto patrona dell’Action for Children. L’ente benefico offre uno spazio dedicato alle neomamme e alle future mamme che stanno scontando una pena detentiva o sono in attesa di giudizio.