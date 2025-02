Lettera43.it - Kanye West scaricato dalla sua agenzia di spettacolo per le frasi razziste su X

Leggi su Lettera43.it

Per ben due giorniha postato sul suo profilo X senza freni. Elogi a Hitler e al nazismo, immagini porno e insulti antisemiti e misogini. Fino ad arrivare a vendere online, con il suo brand personale, magliette bianche con una grande svastica nera sulla parte frontale dopo aver pagato 7 milioni di dollari uno spot girato con lo smartphone durante il Super Bowl. Il tutto vantandosi di poter pubblicare a proprio piacimento per ore senza incorrere alla censura della piattaforma di Elon Musk, che ha poi lasciato spontaneamente oscurando l’account. Ora però sono arrivate le prime conseguenze. Daniel McCartney, talent agent di 33&, ha affermato che non intende rappresentare il rapper «con effetto immediato» per via di«dannose e intrise di odio».I post su X di(Screenshot).