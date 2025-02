Ilveggente.it - Kalinskaya ci ha messo una pietra sopra: Sinner è fuori

Leggi su Ilveggente.it

, qui gatta ci cova: è stato un gesto eloquente.La sua esplosione a livello mediatico non è attribuibile solo ed esclusivamente al suo talento. Anzi, a dire la verità, non è stata accompagnata da chissà quali grandi risultati. Ultimamente sta arrancando ed è ben lontana, stando così le cose, dall’entrare nella top 10, sebbene sia questo, ora come ora, il suo principale obiettivo.ci hauna(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon si può certo negare, dunque, che il suo successo sia in larga parte dovuto alla sua relazione con Jannike al “rumore” assordante che, per forza di cose, ha fatto questa storia d’amore a sfondo tennistico. Ad onor del vero, però, la bella Annacontinua ad essere sotto i riflettori anche adesso che non è chiaro se corra ancora buon sangue tra lei e il numero 1 del mondo.