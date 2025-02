Juventusnews24.com - Juventus Women, le maglie di Bonansea e Girelli al Museum: il motivo e il comunicato del club bianconero

di RedazioneNews24, ledial: ile ildelsulle due giocatrici bianconereAttraverso unufficiale laha reso noto che ledi Barbarae Cristianasono entrate nel prestigiosissimodopo che le due giocatrici hanno raggiunto le 200 presenze con la Juve. Il– Nella ristretta cerchia delle giocatrici che hanno raggiunto le 200 presenze inci sono anche i nomi di Barbarae Cristiana, rispettivamente entrate ancora di più nella storia dellamercoledì 18 dicembre 2024 contro il Valerenga, in UWCL e venerdì 24 gennaio 2025 contro l’Inter, in campionato.Quello di ieri, martedì 11 febbraio 2025, è stato un pomeriggio speciale per la numero 11 e la numero 10 bianconere che con le lorohanno arricchito ulteriormente la splendida collezione dello