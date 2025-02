Internews24.com - Juventus Inter, Thiago Motta ritrova un big per la sfida? Lo scenario verso i nerazzurri

Leggi su Internews24.com

di Redazionepronto a recuperare Cambiaso per la gara contro idi domenica allo Stadium?pensa alla garadi domenica sera e spera in un aiuto dall’infermeria. Dopo il successo sul PSV Eindhoven nel playoff di andata di Champions League in casasi valutano le condizioni dei calciatori assenti ieri. L’osservato speciale alla Continassa è Andrea Cambiaso, fuori causa per infortunio nelle ultime tre partite.Come riporta oggi Tuttosport l’esterno bianconero spera di tornare fra i convocati, molto dipenderà da quelle che saranno le sue sensazioni, perché deve ancora forzare l’andatura. Fondamentale sarà pure il parere dello staff tecnico e dello staff medico, ma almeno per la panchina dovrebbe recuperare. La condizione non sarà comunque ottimale, considerando che i primi scatti sono arrivati nei giorni scorsi.