Juventus-Inter, Inzaghi conferma la difesa? Probabile formazione

si disputerà domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium alle ore 20:45: di seguito ladi Simone.LA SFIDA –è un match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano all’incontro con un solo punto di distacco dal Napoli primo, il quale sarà chiamato a un’altra sfida di cartello contro la Lazio. La squadra di Simoneintende anche cancellare i lati negativi della prestazione vista all’andata, in cui i meneghini si sono fatti rimontare sul risultato di 4-4 dilapidando il vantaggio di 2 gol maturato nel secondo tempo del match. Di fronte ci sarà una squadra in piena lotta Champions League con Lazio, Fiorentina, Milan e Bologna., ladi:LE SCELTE – Indovrebbe schierare nuovamente lavista dal primo minuto contro la Fiorentina.