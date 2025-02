Juventus-Inter ecco l’arbitro | precedente doloroso per i tifosi nerazzurri

Leggi su Ilnerazzurro.it

Lo scorso turno di Serie A è stato accompagnato da un mare giallo di polemiche. Sotto i negativi occhi dei riflettori sono finiti diversi direttori di gara, tra cui anche La Penna, fischietto della tormentata-Fiorentina, dovedella sezione di Roma è stato protagonista di due episodi controversi che hanno portato entrambe le squadre a rimuovere lo 0 dalla propria casella dei gol. Motivo per cui gli attenderà un turno di arbitraggio in B prima di poter ricalcare i prati della massima serie.La direzione diIl designatore degli arbitri, Tommaso Rocchi, ha dovuto allora rielaborare le proprie idee in vista del prossimo turno tenendo conto di tutte le defezioni da lui imposte ai propri uomini, con La Penna che infatti non è stato l’unico ad essere penalizzato, con Pairetto, arbitro di Empoli-Milan, addirittura sospeso fino a nuovo ordine.