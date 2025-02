Juventus-Inter dove vedere il Derby d’Italia in Tv e in streaming

Leggi su Ilnerazzurro.it

Una delle partite più sentite nel Belpaese, manifesto della bipolarità del calcio nostrano – non a caso è il. Sotto la Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, si potrà assistere al big match della venticinquesima giornata di questa stagione di Serie A:?Partita dal sapore speciale, carica e densa di storia del calcio italiano, a cui le due squadre arrivano con prospettive e situazioni diverse in questa stagione.Ladi Thiago Motta, quinta in classifica, si ritrova in un momento di ripresa dopo i risultati e prestazioni deludenti che hanno costellato gennaio della Vecchia Signora. Il colpo di Randal Kolo Muani sembra aver dato ai bianconeri l’attaccante versatile e funzionale al gioco dell’allenatore, mettendo in ombra ed in dubbio Dusan Vlahovic.