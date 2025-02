Sport.quotidiano.net - Juve, tutto su Kolo Muani. E poi Adeyemi…

Bologna, 12 febbraio 2025 – Prima metà di missione compiuta, ma servirà completare l’opera a Eindhoven. Labatte un colpo nell’andata degli spareggi, anche rischiando e soffrendo, ma portando a casa un risultato importante che andrà difeso in Olanda. L’hanno decisa un centrocampista, McKennie, e una sorpresa che tale non è più, Mbangula, ma in generale laha sfoderato una buona prestazione su tutti i livelli, come energia, intensità, mentalità, cioè quello che aveva chiesto Thiago Motta alla vigilia. C’è ottimismo per il ritorno e in generale per la seconda parte di stagione, con lache ha altri due obiettivi: rimanere nelle prime quattro posizioni in campionato e confermare il titolo in Coppa Italia. Ma si sa, una società deve ragionare e pianificare il futuro con largo anticipo e in questo caso il lavoro èdi Cristiano Giuntoli, chiamato a proseguire questa rivoluzione imbastita l’estate scorsa.