Juve-Psv 2-1 | Mbangula decide il match di Champions League

Torino, 11 febbraio 2025 - Il primo atto dei playoff diva allantus. All'Allianz Stadium i bianconeri si impongono 2-1 ai danni del Psv Eindhoven. Le reti decisive portano la firma di McKennie e di. Inutile per gli olandesi il gol del momentaneo pareggio dell'ex Inter Perisic. Fra otto giorni il ritorno a campi invertiti, con la Vecchia Signora che sarà chiamata a difendere il vantaggio acquisito per conquistare il pass per gli ottavi di finale. Le scelte degli allenatorintus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.Psv Eindhoven (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Saibari, Schouten, Veerman; Perisic, De Jong, Lang. All. Bosz. Primo tempo Parte forte e con le idee chiare lantus, che crea già un'occasione al 4', quando il tiro cross da posizione defilata di Weah impegna Benitez.