Juventusnews24.com - Juve PSV 2-1, le pagelle di Juventusnews24: Weah imprendibile, muro Gatti. Il peggiore… | Spagelljamo – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSV 2-1, ledintusnews24 dopo la vittoria dei bianconeri nell’andata dei playoff: i giudizi sui giocatoriLacentra il suo terzo successo consecutivo in stagione battendo il PSV nell’andata dei playoff di Champions. McKennie e il primo gol europeo di Mbangula stendono gli olandesi, dando un vantaggio ai bianconeri in vista del ritorno di settimana prossima.ntusnews24 ha stilato ledella squadra di Thiago Motta: tra i migliori McKennie,, mentre non convince la prestazione di Kelly, non esente da colpe sul gol dell’1-1. Gli altri voti nel.Leggi suntusnews24.com