Serieanews.com - Juve, Kolo e Vlahovic in bilico: 5 attaccanti per l’estate, uno è a sorpresa

Leggi su Serieanews.com

Lantus inizia a guardarsi intorno per l’attaccante del futuro. SeMuani sono in(ma lo sono entrambi?) ecco una lista di 5che potrebbero vestire il bianconeroin: 5che potrebbero piacere per(Foto: Ansa) – serieanews.comsi avvicina e, come ogni anno, lantus inizia a progettare il mercato. Stavolta, il nodo principale riguarda proprio il reparto offensivo. Con DusanMuani in, tra offerte in arrivo e decisioni da prendere, il club bianconero potrebbe trovarsi nella posizione di dover rifare l’attacco.La situazione più complessa ma con uno scenario anche molto più leggibile è quella di Dusan. Con Thiago Motta proprio non funziona, lui è già un mezzo separato in casa col contratto 2026 da 12 milioni l’anno e l’addio in estate sembra abbastanza scontato.