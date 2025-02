Internews24.com - Juve Inter, si va verso un Allianz Stadium sold-out per il derby d’Italia

di Redazione, si vaun-out per il, in programma domenica sera alle 20:45Cosi l’edizione odierna di Tuttosport sull’di Torino, che sarà teatro del big match di domenica sera traOUT– «Passano gli anni e cambiano gli scenari, mantus-resta sempre una partita speciale. Che esige una cornice speciale. E così sarà, ancora una volta, all’. Domenica sera, per ildi ritorno dopo il rocambolesco4-4 maturato in autunno a San Siro, la tana bianconera saràout. Non proprio una novità, a Torino, dal momento che l’impianto ha fatto registrare il tutto esaurito finora in ben quattordici occasioni sulle diciassette partite casalinghe disputate dalla squadra di Thiago Motta.