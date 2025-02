Ilfogliettone.it - Juve e Real avanti nei playoff, PSG travolgente: il punto sulle sfide di Champions

Leggi su Ilfogliettone.it

Labissa il successo della fase a gironi, ma questa volta batte 2-1 il PSV Eindhoven al termine di una gara difficilissima nell`andata deidi. Parte bene la squadra di Motta che ci prova ma gli olandesi trovano campo con il passare dei minuti. Al 34` arriva il vantaggio firmato da McKennie ma a inizio ripresa il PSV trova il pareggio con una rasoiata di Perisic. Lanon demorde e a 8` dalla fine Mbangula (che aveva sostituito Yildiz) trova il guizzo per il 2-1 finale.Va alMadird il primo round deidigrazie ad una vittoria nel finale, 3-2, in trasferta sul campo del Manchester City. In avvio Ederson e Aké salvano su Mbappé e Mendy, la sblocca Haaland servito da Gvardiol. Traverse di Vinicius e Akanji, ci provano anche Foden e Valverde. Dopo l’intervallo ancora una traversa di Haaland, chance per Bellingham e Mbappé che pareggia al 60?.