Sport.quotidiano.net - Juniores Regionali e Allievi Regionali Elite. Sestese non si ferma. Lo Scandicci in ritmo

Leggi su Sport.quotidiano.net

rullo compressore nel campionato, giunto alla settima giornata di ritorno. La capolistaottiene una netta vittoria per 4-0 sul campo dello Sporting Cecina e guida la graduatoria con largo margine sulla seconda. L’Affrico si è ulteriormente allontanato dopo gli ultimi risultati altalenanti, però resta al secondo posto vincendo d’autorità 3-1 contro il Maliseti Seano. Conferme per le inseguitrici Lastrigiana e Fucecchio, che battono 2-0 rispettivamente Floriagafir e San Giuliano. Laper valore e forza di squadra sembra irraggiungibile, mentre la Lastrigiana si dimostra in forma. Non perde contatto con la parte alta della graduatoria il Perignano che vince 3-0 contro l’Arezzo Academy. La squadra aretina, due settimane dopo il successo nello scontro diretto per la salvezza, scivola al penultimo posto.