Quotidiano.net - Jovanotti show a Sanremo, l’abbraccio con Tamberi e il ricordo di Sammy Basso

Leggi su Quotidiano.net

, 11 febbraio 2025 - E': il grande cantante toscano non ha deluso e ha contagiato l'Ariston e gli spettatori a casa con un medley di alcune delle sue canzoni più note. Non solo:ha letteralmente invaso le strade di: tamburi per le strade, al porto, al forte Santa Tecla e sui balconi delle abitazioni hanno accompagnato le note di 'L'ombelico del mondo'. Dopo, l'artista ha fatto il suo ingresso all'Ariston, mentre alle sue spalle si esibivano dieci ballerini di Bollywood. Ma il momento più eclatante della performance è stato l’ingresso in sala, il bagno di pubblico in platea econ i fan. La colonna sonora non poteva che essere 'Il più grande spettacolo dopo il Big Bang'. Poi, dal palcoha continuato con 'I Love You Baby', 'Fuorionda' e 'A te'.