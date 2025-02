Unlimitednews.it - Jovanotti show a Sanremo. Il messaggio del Papa “La musica è strumento di pace”. Giorgia, Cristicchi, Brunori, Corsi e Lauro nella top five

(ITALPRESS) – IldiFrancesco per lache “può aprire il cuore all’armonia e alla gioia di stare insieme” prima dell’esibizione dell’israeliana Noa e della palestinese Mira Awad che cantano Imagine e fanno un appello allatra i loro Paesi. La voce di Ezio Bosso che risuona, come nel 2016, insieme alle note di Following a bird mentre dice: “Ricordatevi sempre: lacome la vita si può fare solo in un modo, insieme”. I ringraziamenti di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, a Baglioni e Amadeus, e anche a Mike Bongiorno e a Pippo Baudo, “il papà del Festival come lo conosciamo ora”. E ancora un tributo a Fabrizio Frizzi “che avreivoluto qui”, la performance del superospitee l’annuncio di Gianmarco Tamberi che continuerà a gareggiare fino a Los Angeles 2028.