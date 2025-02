Tvzap.it - Jovanotti, attimo di panico in diretta a Sanremo: cosa succede (VIDEO)

Personaggi tv.diin– Non ha deluso le aspettative, con 20 minuti di puro show. Si sta parlando di Lorenzo, il super ospite della prima puntata del Festival di2025 di Carlo Conti. D’oro vestito, Jova ha cominciato il suo medley fuori dal Teatro Ariston cantando “L’ombelico del mondo”, camminando tra i percussionisti. A dare il fischio di avvio Gerry Scotti. Proprio all’inizio del brano, che gli ha regalato la popolarità, ad un certo punto,ha rischiato di cadere. La regia stacca prontamente, ma lo scivolone si intravede. Jova è entrato poi all’Ariston, passando tra le persone che lo travolgono e abbracciano. Tutti in piedi per un artista che al festival di2025 non si è risparmiato. Il medley è andato avanti sulle note de “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, “I love you baby” e “Fuorionda”.