Linkiesta.it - Joshua Harris e il messaggio radicale di “The Air Bear Project”

Leggi su Linkiesta.it

si distingue per un’arte profondamente legata all’esperienza urbana e all’interazione spontanea con il pubblico, riuscendo a sorprendere e ispirare persone di ogni età. La sua fama internazionale è legata soprattutto a “The Air”, un corpo di installazioni iconiche in cuicreò per soli due anni sculture gonfiabili a forma di animali o draghi. Queste opere prendevano vita grazie all’aria che fuoriusciva dalle grate della metropolitana di New York, trasformando sacchetti di plastica da rifiuto urbano in un potente atto artistico di denuncia contro il cambiamento climatico. Il progetto attirò l’attenzione di televisioni, giornali e dell’opinione pubblica globale, diventando virale, in un’epoca in cui i social media non esistevano ancora.AirAllen