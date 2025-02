Donnapop.it - Joan Thiele chi è? Sapete qual è il suo vero nome e perché è famosa? Ha fatto X Factor?

Leggi su Donnapop.it

è una cantautrice e producer contemporanea, capace di portare una vera innovazione nella musica italiana. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia pubblica.Leggi anche: Sanremo 2025, Emis Killa è fuori: chi prende il suo posto? Carlo Conti ha preso la sua decisione (cast completo)Vera e propria rivelazione,ha una voce interessante e, pur essendo molto giovane, vanta già alcuni premi prestigiosi. Cosa sappiamo di questa cantautrice ben inserita nella scena musicale contemporanea? Ecco tutto quello che c’è da sapere! View this post on InstagramA post shared byita (@diAll’anagrafe la cantante è registrata con ildi Alessandra. È nata a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, il 21 settembre 1992, sotto il segno zodiacale della Vergine e ha 33 anni.