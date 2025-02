.com - Jesi / Imbrattato il murales di via del Prato dedicato a Roberto Mancini

Inaugurato nel 2021 all’indomani del successo dell’Italia, conCT, dopo la vittoria agli europei di calcio in Inghilterra, 12 febbraio 2025 – Grave atto di sfregio alcon la figura diin via del. Sicuramente vandali incontrollati, hannoilcon vernice nera.originale il giorno dell’inaugurazione nel 2021Non è la prima volta, ma nel 2022 si era rimediato anche se pochi gioni dopo fu di nuovoe di nuovo messo a nuovo.Questa volta, considerate le tante scritte e graffi, non sarà facile sistemarlo con poco ma potrebbe servire una azione complessiva che probabilmente costa.Ricordiamo che ilfu inaugurato nel 2021, all’indomani del successo dell’Italia, conCT, dopo la vittoria agli europei di calcio in Inghilterra.