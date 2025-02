Fanpage.it - Jemima Kabeye muore improvvisamente a 21 anni, mondo della pallamano francese sotto shock

La giovane promessaKabeya è morta lunedì 10 febbraio. Si sta indagando sulle cause del decessoragazza che giocava come portiere in Prima Divisione nel Plan-de-Cuques. Lo stesso club, otoprima aveva dovuto subire una tragedia simile con la scomparsa di un'altra giocatrice, Flora Girolami, vittima di una meningite fulminante.