Quotidiano.net - James Cameron: la mostra al Museo Nazionale del Cinema e il lavoro su Avatar 3

, il regista che ha firmato i kolossal più visti e redditizi della storia del, entra in teatro con un sorriso curioso e una tazza di caffè latte tra le mani. Assesta pacche sulle spalle ai collaboratori e saluta in italiano l'esigua delegazione che accompagna Carlo Chatrian. Il direttore deldelè arrivato a Manhattan Beach, a sud di Los Angeles, dove il padre di Terminator, Titanic eha il suo quartier generale, per ultimare i dettagli dellache l'istituzione torinese gli dedica dal 26 febbraio. Con lui, la Console Generale Raffaella Valentini e il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Emanuele Amendola.è immerso nella lavorazione di3, segretissimo progetto che tiene in fermento gli studi e gli uffici della sua casa di produzione, la Lightstorm Entertainment.