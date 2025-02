.com - Jacques Attali, Conoscenza o barbarie. Storia e futuro dell’educazione (Fazi Editore). In libreria dal 21 marzo

, economista e saggista di fama internazionale, autore di più di ottanta libri che hanno venduto oltre 10 milioni di copie e sono stati tradotti in 26 lingue, firma un’affascinantedelle diverse forme di trasmissione dellae un’appassionata riflessione sulcome antidoto alla.«Senza una educazione critica di altissimo livello di tutti gli esseri umani, il suicidiodella nostra specie è alle porte».Cosa ne sarebbe stato dell’umanità senza coloro che, per millenni, hanno accumulato, protetto e condiviso la? Che cosa saremmo senza la Bibbia, le opere di Platone e Aristotele, la matematica di Al Jibra, la poesia di Villon e la musica di Mozart? E cosa accadrà in?Dall’antichità a oggi, dalla Mesopotamia alla Cina, da Gerusalemme a Venezia, da Parigi a Londra, da New York a Shanghai, le modalità di trasmissione del sapere hanno avuto un ruolo decisivo nell’evoluzione delle culture, dei rapporti di potere, delle ideologie e delle religioni, con i potenti che il più delle volte hanno cercato di privare le persone dellache può minacciare i loro privilegi.