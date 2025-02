Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Midnight Heart Tune di Masakuni Igarashi

Leggi su Nerdpool.it

Lo studente Arisu ha passato infinite serate ad ascoltare la trasmissione “” della speaker dal nickname “Apollo” e di lei si è perdutamente innamorato. Non conosce praticamente nulla di lei a eccezione. della sua voce! Sarà una traccia sufficiente per ritrovarla? Tra tante gag e un pizzico di mistero, J-POPla serie romcomdi. Il primo volume approda in libreria, fumetteria e in tutti gli store online giusto in tempo per San Valentino, il 12 febbraio.Arisu Yamabuki è al secondo anno di liceo e ha deciso di mettersi sulle tracce della DJ che gli teneva compagnia dalla radio nota come “Apollo”, ma questa sembra scomparsa nel nulla. Non sa che aspetto abbia né il suo vero nome, però un giorno riesce a trovare indizi sulla sua identità nel club delle telecomunicazioni della sua scuola.