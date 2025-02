Sport.quotidiano.net - Ivanovic, la notte per accendere la stagione. Per la V nera è una Coppa piena di significati

Subito l’ostacolo più di difficile, ma proprio per questo ancor più avvincente e stimolante. E’ una Virtus rinfrancata dalla vittoria contro Tortona e vogliosa di regalare a tifosi e società unaItalia da protagonista, quella che alle 20.45 affronterà alla Inalpi Arena di Torino l’Armani Milano, nella sfida dei quarti di finale. Nel primo turno della Final Eight, che oggi prevede anche Brescia-Tortona, si sfidano già quelle che sulla carta sono le grandi favorite pere campionato. Un match che arriva troppo presto, in questa final eight, complice un avvio non facile dall’una e dall’altra parte con Virtus e Milano, quarta e quinta al giro di boa. Vero che laItalia fa storia a sé, Napoli vincitrice dell’ultima edizione ne è la conferma, e altrettanto vero che la competizione può rappresentare una svolta per chi riuscirà a portarla a casa.