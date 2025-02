Laprimapagina.it - Ivan Martino: Giuseppe Falcomatà potrebbe essere il candidato ideale per la presidenza della Regione Calabria

Leggi su Laprimapagina.it

, attuale sindaco di Reggiorappresentare unforte per laalle prossime elezioni regionali, in grado di guidare la coalizione di centrosinistra”. Queste le parole di, esponente politico regionale e coordinatore di Democraticamente Uniti per la, rilasciate oggi agli organi di stampa., tra i papabili candidati a consigliere regionale, ha aggiunto che la sua candidaturaincarnare un’opportunità di cambiamento per chi sogna unamigliore, lontana dalle politiche attuali del centrodestra.“, con la sua figura moderata e il suo spirito di mediazione,riuscire a unire diverse forze all’interno del centrosinistra, come già fece il grande sindaco Italo”, ha sottolineato, evidenziando la capacità del sindaco di Reggiodi dialogare con tutte le componenti politiche.