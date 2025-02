Ilfattoquotidiano.it - “Its a grit onor…”: l’inglese del presidente della Basilicata (che vanta quattro lauree) è imbarazzante. Il video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Matera, uid its enzient Sassi is en estreordinari ecsempl of relilens”. Sta facendo sorridere l’intervento del governatore lucano Vito Bardi lo scorso fine settimana a Matera per la riunione annualeCommissione affari economici dell’Iniziativa centro europea (InCE). Incontro promosso dal deputato FdI Salvatore Caiata,delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare dell’Ince, che ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti dai sedici Paesi membri dell’Iniziativa, per discutere di ricostruzione post bellica in Ucraina.Il 73ennegiunta regionale lucana, già comandante generale in secondaGuardia di Finanza, ha letto il discorso di benvenuto in un inglese un po’ arrugginito, malgrado leindicate nel suo brillante curriculum.