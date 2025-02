Oasport.it - Italia in corsa per le medaglie nella combinata! Paris fa il suo dovere, sorprendono Schieder e Casse!

Doppietta elvetica dopo la discesa dellamaschile a squadre ai Mondiali di Saalbach. Alexis Monney e Franjo Von Allmen confermano il pronostico della vigilia, con il primo che ha preceduto il secondo di appena due centesimi, complice anche un incredibile erroreparte alta del campione mondiale in carica. Svizzera 2 dunque in testa davanti a Svizzera 1, ma con quest’ultima decisamente favoritaprova di slalom visto che scenderà in pista Loic Meillard che dovrà vedersela con il connazionale Tanguy Nef.Non c’è solo la Svizzera, ma anche l’è in pienissimaper vincere una medaglia. C’era grandissima attesa per la coppia composta da Dominiked Alex Vinatzer e finora le aspettative non sono state deluse. Un ottimoha concluso al terzo posto con 46 centesimi di ritardo da Monney, lasciando così Vinatzer a giocarsi il podiomanche di slalom.