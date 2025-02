Bergamonews.it - Istituto Mario Negri: ad Ariela Benigni premio mondiale di nefrologia

La Società Internazionale di(ISN), una delle più antiche e la più importante associazione a livelloin campo nefrologico, ha conferito l’Alfred Newton Richards Award ad, segretario scientifico dell’di Ricerche Farmacologichee Coordinatore delle ricerche per le sedi di Bergamo e Ranica. La cerimonia di consegna delsi è svolta durante l’annuale congressodella Società che si è tenuto quest’anno a Nuova Delhi, in India.L’Alfred Newton Richards Award premia l’eccellenza della ricerca di base nei settori rilevanti per la. Il riconoscimento è stato istituito in memoria di Alfred Newton Richards, che ha sviluppato il metodo di micropuntura del tubulo renale presso l’Università della Pennsylvania, dove è stato direttore del dipartimento di farmacologia per oltre tre decenni.