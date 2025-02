Istat | produzione industriale in rosso A dicembre -71% Nel 2024 -31%

.com - Istat: produzione industriale in rosso. A dicembre -7,1%. Nel 2024 -3,1%

Leggi su .com

L'fa sapere che ilsi è chiuso con una diminuzione delladel 3,5% rispetto al 2023. E spiega che la dinamica tendenziale dell'indice corretto per gli effetti di calendario è stata negativa per tutti i mesi dell'anno, con cali congiunturali in tutti i trimestriL'articoloin. A-7,1%. Nel-3,1% proviene da Firenze Post.