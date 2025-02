Unlimitednews.it - Istat, Ferrara maglia Nera per disoccupazione e crisi economica che si aggrava ulteriormente!

Leggi su Unlimitednews.it

Un’occupazione che non riesce a tramutarsi in ricchezza. È questa la considerazione principale che emerge dal decimo rapporto Bes (Benessere Equo e Sostenibile) redatto dall’, prende in esame ottantacinque indicatori raggruppati per undici aree tematiche coerenti con i “Sustainable Development Goals” (Sdgs) dell’Agenda 2030 e delle funzioni fondamentali degli enti provinciali,Ambiente e cultura Provincia ferrarese casa di arte e cultura? A corrente alternata. La dispersione scolastica implicita è doppia rispetto al livello regionale: il 6,2% della provincia ferrarese stona molto con il 3,2% regionale. Il patrimonio museale vede dati inferiori alle medie con 0.8 installazioni permanenti per 100 km mentre in Regione e nel paese sono rispettivamente 1.2 e 1.5. Molto meglio la presenza di biblioteche con 30.