Lanazione.it - Iscrizioni, è il Galileo il liceo più amato. Delusione al Miche. Bene l’Alberti-Dante

Leggi su Lanazione.it

Exploit del classicoe risultati più che buoni alinvece allangelo. Chiuse le, in Toscana a vincere sono i licei. Il 57% dei ragazzini adesso all’ultimo anno delle secondarie di primo grado ha scelto un indirizzo liceale, il 28,72% un istituto tecnico e il 14,29% un professionale. Per quanto riguarda Firenze, alclassicosi brinda alle 203. Una cinquantina in più rispetto allo scorso anno. La preside Liliana Gilli (nella foto) è felicissima: "Abbiamo superato abbonmente la soglia dei 600 studenti, che ci aveva messo a rischio accorpamento; il trend delleresta positivo e ne siamo molto soddisfatti". È andata menoin via della Colonna, dove invece i numeri indicano una flessione. Aumenta invece del 20% ilAlberti-