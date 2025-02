Lanazione.it - Iscrizioni a scuola, record al Russell-Newton di Scandicci

Firenze, 12 febbraio 2025 - L’Iisdiè lache registra il più alto numero di: ben 447 i ragazzi che dal prossimo settembre varcheranno i cancelli del maxi istituto. In seconda posizione troviamo invece l’Itis Leonardo da Vinci di Firenze, con 348 richieste. Medaglia di bronzo per il Pontormo di Empoli con 347 studenti. Nella provincia di Firenze, al 10 febbraio 2025, risultano iscritti per il prossimo anno alle superiori 31.360 studenti. Il calo rispetto all’anno precedente è pari al 3,5%. I licei rimangono la scelta predominante, con il 56,98% delle, seguiti dagli istituti tecnici con il 28,74% e dagli istituti professionali con il 14,28%. Le scuole più scelte in provincia Tra i licei scientifici, il Da Vinci surclassa tutti con 286 richieste.