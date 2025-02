Quotidiano.net - Iran: Ali Khamenei concede la grazia a Mehdi Karroubi, leader del movimento verde

La Guida suprema dell', Ali, ha concesso la, uno dei, assieme a Mir Hossein Mousavi, delle proteste del 2009, note come "", agli arresti domiciliari dal 2011. "Il primo vicepresidente Mohammadreza Aref ha incontrato", ha detto la portavoce del governo di Teheran, Fatemeh Mohajerani, citata da Irna. "Rinmo ile la magistratura per la", ha aggiunto la portavoce., di 86 anni, è stato il capo del partito riformista Etemaad Melli (Fiducia nazionale). Insieme alprincipale del, Mir Hossein Mousavi che si trova ancora agli arresti domiciliari, ha partecipato alle elezioni presidenziali del 2009 e, mentre si aspettavano la vittoria di Mousavi, il fondamentalista Mahmoud Ahmadinejad è stato annunciato come Presidente.