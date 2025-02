Internews24.com - Inzaghi Inter, il tecnico dà la scossa alla sua squadra anche da bordocampo: ecco come ha vissuto la gara con la Fiorentina

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildà lasuada: così ha dato energia ai suoi contro laÈ un Simonequasi inedito quello che si è visto lunedì sera a San Siro in occasione di. Una partita delicata per i nerazzurri, dopo il KO di giovedì sempre contro la viola e, soprattutto, dopo il passo falso del Napoli contro l’Udinese. Una tensione percepibilein panchina, da alcuni gesti delche hanno dato la carica giusta ai propri calciatori per portarsi a casa i 3 punti. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.– «Serviva unal’ha data,me se l’ha data. Perché l’altra sera, nel successo sullache ha riportato l’a un soffio dal Napoli capolista, Simone era lì a bordo camposempre, ma nei fatti si faceva fatica a distinguere l’allenatore dai giocatori: indemoniati e affamati i vari Lautaro, Barella e Acerbi, incontenibile e spiritato Simone che ha zittito le proteste viola, ha incitato la curva ad alzare i decibel nel momento più delicato della partita, ha esultato a pugni chiusi in facciapanchina viola a vittoria appena conquistata (oltre a un battibcon Pavard in partita, dopo un errore di troppo del francese, tutta adrenalina da serata particolarmente sentita).