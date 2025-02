Tvplay.it - Intrigo Osimhen, effetto domino devastante: asta clamorosa

Per il Napoli, in attesa della gara di sabato contro la Lazio, sono giunte dalla Turchia delle novità importanti sul futuro di.Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, sta vivendo un momento di flessione. Dopo aver conseguito la bellezza di sette vittorie consecutive, infatti, gli azzurri hanno pareggiato in trasferta con la Roma e domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese.Boom(LaPresse) tvplay.itTuttavia, oltre alle mancate vittorie, quello che sta facendo preoccupare i tifosi azzurri è la condizione della loro squadra del cuore. Il Napoli di Conte sembra stanco, soprattutto mentalmente. C’è da dire che per il tecnico pugliese non è arrivata neanche una mano da parte del club partenopeo in sede di calciomercato.