Lanazione.it - Intrattenimento ovunque con il nuovo mini proiettore più venduto di Amazon, ora con un coupon da 30€ a tempo limitato

Leggi su Lanazione.it

Se ami vedere i film e le serie TV come se fossi al cinema anche dal salotto di casa tua, ti suggeriamo di comprare undomestico. Nello specifico, il modello che ti proponiamo di Wielio è piccolo, versatile e lo puoi adattare con qualsiasi dispositivo esterno. Con un picco di luminosità di 18.000 lumen, il supporto 4K, la connessione Bluetooth e il modem Wi-Fi, riesce a garantire un’esperienza visiva immersivatu sia. È perfetto per la visione di film, per il gaming, vedere le partite alla TV e non solo; è compatibile con iOS, Android, PC, TV Stick, HDMI e USB, ideale per ogni esigenza. Oggi suè in offerta a 109,99€, con unda 30€ applicabile al checkout. Si tratta di un’occasione imperdibile per trasformare il tuo salotto in un cinema. Compralo adesso con ilda 30€ al checkout Immagini nitide e brillanti con supporto 4K e 18.