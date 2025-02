Intesa vicina sulla 'quartina', stavolta possibile "fumata bianca" Parlamento

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 feb. (askanews) – La situazione viene definita in continua evoluzione, tanto che si potrebbe sbloccare nelle prossime ore o anche rimanere incagliata per l’ennesima volta. Per domani, dunque, è fissata la nuova convocazione delin seduta comune per l’elezione dei quattro giudici mancanti della Consulta. Le ultime due volte la totale assenza di unatra maggioranza e opposizione aveva suggerito addirittura di optare per una sconvocazione, per evitare che si ripetesse la sconfortante processione di schede bianche. Non è ancora definitivamente detto che questa possa essere la volta buona, ma di certo un canale di dialogo tra le forze politiche è stato riaperto e, viene spiegato, si tenterà fino all’ultimo di trovare la quadra. Anche perché su questo tema sono accesi i riflettori del Quirinale che già da tempo, anche in discorsi pubblici come quello di Sergio Mattarella in occasione del Ventaglio con la stampa parlamentare, aveva lanciato un pressante monito affinché si procedesse senza indugi.