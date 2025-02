Quotidiano.net - Internato nel lager nazista. Dal governo 300mila euro ai parenti del soldato

Dopo più di 80 anni e una trafila giudiziaria-burocratica, i discendenti di unveneto,in undai tedeschi dopo l’8 settembre hanno ottenuto il risarcimento dei danni della prigionia. E l’importo iniziale stabilito dal tribunale, di circa 140.000, poi ricalcolato con gli interessi in 307.000, è stato versato dallo specifico fondo del Ministero dell’economia costituito nel 2022. Il militare era fra i 700.000 soldati che vennero arrestati dopo l’armistizio del 1943 e internati nei. Venne arrestato a Firenze il 9 settembre 1943 e fu poi deportato in vari campi di lavoro in Germania. I suoi eredi hanno chiesto il risarcimento finché nel 2019 il giudice monocratico ha condannato la Repubblica federale a pagare un indennizzo di 139.369,62, con interessi del 3,5% annuo dalla data della cattura.