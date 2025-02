Ilrestodelcarlino.it - International, un’altra sconfitta. Ora serve un cambio di passo

IMOLAper l’easy Carche chiude la prima fase del torneo di Divisione Regionale 1 con l’ultimo posto in classifica nel girone C, frutto di tre sole vittorie in venti partite. Ora i biancorossi osranno il turno di riposo prima di buttarsi nella seconda fase del campionato con l’obiettivo della salvezza. Servirà undialla squadra di coach Dalpozzo. Queldiche si stava già vedendo nell’ultimo turno, nella sfida contro l’Aics Forlì da cui è uscitaper 66-70. L’Easy Car tocca il +12 nel secondo quarto grazie alla difesa e ai cesti di Gardenghi (11) e Baldassarri (21); i padroni di casa recuperano e sorpassano nel terzo quarto, ma nel finale ancora Gardenghi e Sinatra (22) riportano Imola a contatto, con Forlì che la chiude dalla lunetta.