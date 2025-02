Intercettazioni, domani il via libera alla nuova legge in commissione Camera

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 feb. (askanews) – LaGiustizia dellaha completato l’esame degli emendamenti delle opposizioni – tutti bocciati – al ddl Zanettin sulle, approvato al Senato. Secondo quanto si apprende,sarà votato il mandato al relatore, in modo da rispettare il calendario che prevede l’approdo in Aula lunedì 17 febbraio prossimo. Al momento non è ancora chiaro quando inizierà la discussione generale la settimana prossima perché in calendario ci dovrebbero essere due voti di fiducia. L’ufficio di presidenza dellaha stabilito che le votazioni sugli emendamenti andranno avanti fino alle 21 e poi riprenderanno nella giornata di. La maggioranza è il governo puntano a un’approvazione senza modifiche rispetto al testo arrivato dal Senato.