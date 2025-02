Inter-news.it - Inter, parte il rush scudetto: ora derby con la Juventus! Occhio a 2 dati

L’affronta lanel match in programma all’Allianz Stadium domenica sera. I nerazzurri, reduci dalla pesante vittoria contro la Fiorentina in campionato, vogliono tenere alta la tensione per tentare il sorpasso al Napoli, impegnato in trasferta sul campo della Lazio.RECORD – Lontano da San Siro, l’viaggia ad una media di 2.25 punti a partita con un bottino di otto vittorie, una sconfitta, tre pareggi a chiudere il parziale. Nei top-5 campionati europei solo Liverpool, Braga e Galatasaray hanno fatto meglio. Un’imbattibilità esterna che, prima della battuta d’arresto contro la Fiorentina, durava dal 4 maggio 2024, una sconfitta col Sassuolo a campionato già archiviato.L’ora deve ricaricare l’energie:non banaleI– I numeri sorridono a Inzaghi negli scontri diretti contro Thiago Motta: quattro vittorie, una sconfitta e due pareggi, con l’ultimo confronto che risale allo scorso ottobre terminato in parità al Meazza.