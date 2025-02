Inter Inzaghi prepara la Juventus | le condizioni di Thuram e Arnautovic

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’una nuova settimana che si concluderà con il derby d’Italia contro la, in programma per domenica 16 febbraio. Dopo la vittoria sulla Fiorentina, Simonespera di avere buone notizie sul fronte degli acciaccati e infortunati.Verso: come sta?Archiviata la vittoria sulla Fiorentina – e il recupero maledetto con gli stessi Viola di giovedì 6 febbraio -, i nerazzurri rientrano ad Appiano Gentile per iniziare lazione al prossimo impegno:.Dopo aver accorciato sul Napoli capolista (ora a distanza di un solo punto), Simonenon vorrà mancare l’appuntamento con questo big match – mentre i partenopei saranno impegnati contro la Lazio all’Olimpico. Il tecnico piacentino, però, deve attendere novità per quanto riguarda i giocatori alle prese con vari fastidi.