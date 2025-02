.com - Inter-Fiorentina, presidente dell’Aia: “Pallone era uscito, ma impossibile intervenire”

(Adnkronos) –continua a far discutere. Il gol del vantaggio nerazzurro, viziato da una clamorosa svista arbitrale, con ilche aveva superato la linea di fondo al momento del cross di Bastoni, ha generato polemiche sui social e non solo. A esprimersi sull’episodio anche ildell’Associazione Italiana Arbitri (Aia), Antonio Zappi: “La telecamera dimostra come ilfosse. Però solo chi è stato sul terreno di gioco può comprendere che in quel momento, dalla prospettiva di La Penna, Bastoni copriva con il suo corpo il. Eraper lui vederlo. L’assistente 2 era dall’altra parte, sicuramente era un’azione veloce. Poteva stare un po’ avanti? Forse sì, però parliamo sempre della bellezza del calcio che è anche l’opinabilità della decisione arbitrale”.