Calciomercato.it - Inter-Fiorentina, nuovo video ‘salva’ La Penna: era davvero corner

Ulteriori immagini potrebbero ribaltare i giudizi sull’episodio che continua a tenere acceso il dibattito sulla sfida andata in scena al Meazza lunedì seraNon si placano le polemiche su. In particolare sul calcio d’angolo, da cui è nato l’1-0 nerazzurro, assegnato (con il Var che, da protocollo, non è potutovenire) nonostante il pallone calciato da Bastoni avesse abbondantemente superato la linea di fondo.La: era(LaPresse) – Calciomercato.it, le immagini che possono ribaltare tuttoA tal proposito, però, nuove immagini dell’azione incriminata potrebbero infliggere un brutto colpo al dibattito, ancora piuttosto acceso, sull’eclatante episodio della sfida del ‘Meazza’. Come evidenziato su X da Maurizio Russo, nostro esperto di temi arbitrali, “il pallone giocato da Thuram sembra prendere un giro strano”,#– Il pallone giocato da #Thuram sembra prendere un giro strano.