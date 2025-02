Sport.quotidiano.net - Inter, ecco la panchina lunga. Dalle critiche agli applausi. Il riscatto di Arnautovic dopo l’inverno con la valigia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un solo gol in campionato, ma nel momento giusto. È il destino delle seconde linee: giocano poco, gli viene chiesto tanto. Devono spremere il massimo dai pochi spicchi di calcio che vengono loro concessi e Marko, lunedì sera, è riuscito nell’impresa. Non sono tantissimi i calciatori nella storia capaci di ritarsi il ruolo di “uomo della provvidenza“. Restando all’, era una caratteristica che aveva Julio Cruz, prontissimo dal secondo zero, una volta alzatosi dalla. Adil ruolo di outsider subentrante ha spesso creato più problemi che complimenti. La stazza imponente richiede rodaggio, i muscoli sono diventati più “soffici“ con l’andare delle stagioni. Mettiamoci pure che ad inizio carriera erano frequenti defezioni e ritardi a riunioni o allenamenti.