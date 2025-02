Inter-news.it - Inter, biglietti in vendita per due partite: ‘Supporto caldo e costante’

L’, tramite il proprio sito ufficiale, ha messo inper le prossime duea San Siro. Lo slogan recita: “Sarà necessario il supportoe continuo di tutto il pubblicoista, per un’atmosfera senza pari”.IN– Dopo la bella vittoria sulla Fiorentina, l’si prepara ai prossimi appuntamenti del mese di febbraio. Si parte dalla trasferta di Torino, per poi affrontare due sfide casalinghe ravvicinate: sabato 22 febbraio il match di campionato contro il Genoa, martedì 25 i quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Qui tutte le informazioni.-Genoa,in: prezzi e riduzioniSERIE A – Dopo il successo sulla Fiorentina, si tornerà a San Siro per la 26.a giornata di Serie A per la sfida con il Genoa sabato 22 alle 20.45, che aveva aperto il campionato nerazzurro lo scorso agosto.