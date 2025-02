Ilgiorno.it - Intemperanze in aumento. Arriva il Daspo

Pugno duro contro degrado, vandalismo e disturbo della quiete pubblica. L’amministrazione comunale di Trescore Balneario per contrastare questi fenomeni che da tempo affliggono diversi luoghi del paese e dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini esasperati, ha deciso di introdurre ilurbano, lo strumento normativo utilizzato per garantire la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici. Il provvedimento adottato dal Comune di Trescore riguarda una serie di luoghi sensibili, come scuole, chiese, palazzi, parchi e presidi sanitari. "A seguito di diversi episodi – spiega il primo cittadino Danny Benedetti (nella foto) – siamo stati costretti ad introdurre questo tipo di provvedimento per contrastare fenomeni di inciviltà, violenza e degrado. Il provvedimento, che originariamente veniva applicato in ambito sportivo, permette alle forze di polizia di allontanare temporaneamente le persone che si comportano in maniera violenta, molesta o disturbante.